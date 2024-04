Condominio sociale a Napoli e Firenze | quanto costa e come funziona

(Di martedì 16 aprile 2024) Ha riscosso una grande attenzione mediatica il progetto del. Una struttura pensata per essere su misura per i soggetti over 65 autosufficienti. Si garantiscono differenti servizi molto interessanti, con canoni ben precisi che possono essere alleggeriti in caso di difficoltà economiche. Un secondo esempio eccellente dopo quello di. Di seguito parliamo nel dettaglio di entrambi.In via Baracca aè stato inaugurato il Villaggio Novoli – Senior housing “Claudia Fischi”. Un totale di ben 37 appartamenti distribuiti su cinque piani. Il tutto corredato da una serie di servizi di vario genere presenti al piano terra. Bilocali e trilocali, con differenti canoni da corrispondere. Compreso ...

