Andrew Garfield e Claire Foy insieme diretti da Ben Gregor

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’adattamento di The Magic Faraway Tree di Enid Blyton ha trovato il suo cast nelle figure diFoy. Neal Street Productions, Elysian Film Group e Ashland Hill Media Finance sono dietro il film che è stato adattato dal vincitore del BAFTA Simon Farnaby (Paddington 2) e sarà diretto da Ben(Britannia). Basato sulla serie di romanzi per bambini The Faraway Tree , il film seguirà Polly e Tim e i loro figli Beth, Joe e Fran, una famiglia moderna che si ritrova costretta a trasferirsi nella remota campagna inglese.interpreterà Tim e Foy assumerà il ruolo di Polly. Subito dopo l’arrivo della famiglia in campagna, i bambini scoprono un albero magico e i suoi straordinari ed eccentrici abitanti, tra cui i preziosi personaggi Moonface, Silky, Dame Washalot e Saucepan ...

I due interpreti protagonisti dell'adattamento delle opere letterarie di Enid Blyton. L'adattamento cinematografico dei libri di Enid Blyton, The Magic Faraway Tree avrà come protagonisti la star di The Amazing Spider-Man Andrew Garfield e la star ...

Spider-Man, Jacob Batalon sul futuro di Ned: "È triste che Spider-Man non abbia più amici" - Spider-Man, Jacob Batalon sul futuro di Ned: "È triste che Spider-Man non abbia più amici" - Jacob Batalon ha interpretato uno dei più cari amici di Peter Parker nella nuova trilogia di Spider-Man e commenta il futuro di Ned: lo rivedremo nel MCU

Spider-Man, Kirsten Dunst non voleva saperne di girare quella scena: ecco cosa si è rifiutata di fare - Spider-Man, Kirsten Dunst non voleva saperne di girare quella scena: ecco cosa si è rifiutata di fare - Le spericolate scene d'azione del primissimo Spider-Man hanno lasciato a bocca aperta non solo il pubblico, ma anche i protagonisti del cinecomic di Sam Raimi! Kirsten Dunst, in particolare, si è rifi ...

The Magic Faraway Tree, Andrew Garfield e Claire Foy star del film: riprese al via tra un mese - The Magic Faraway Tree, andrew garfield e Claire Foy star del film: riprese al via tra un mese - L'adattamento cinematografico dei libri di Enid Blyton, The Magic Faraway Tree avrà come protagonisti la star di The Amazing Spider-Man andrew garfield e la star di The Crown ed Estranei Claire Foy.