Queste sneaker giapponesi sono la nuova passione di Andrew Garfield e dovrebbero essere anche la vostra

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Flower Mountain è un marchio diunderground di cui probabilmente non hai mai sentito parlare. Fondato a Tokyo nel 2015, è un nome che merita davvero discoperto. Inoltre, risultail brand che si cela dietro alcune delle miglioriscelte da. A Londra, l'attore britannico è stato avvistato con un cappellino da baseball nero e un meraviglioso cappotto invernale. Siamo al cospetto di un look hollywoodiano, ma in incognito, e un'ottimo preludio al periodo più bello dell'anno per l'abbigliamento maschile: la stagione dei grandi cappotti. Nella parte inferiore, ha indossato un paio di jeans navy con risvolto edall'aspetto robusto. Celebrity Sightings In London - February 5, 2024 MEGAMa non si tratta di semplici ...