Maltempo - allerta meteo gialla per temporali | le regioni a rischio nelle prossime ore

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilcontinua a spaventare l’Italia, nonostante le temperature quasi estive registrare in alcune zone. Le previsioni degli esperti hanno fatto scattare l’allarme in diverseper martedì 7 maggio, complice il passaggio di una nuova perturbazione. Sono infatti attese piogge e rovesci, con il Dipartimento della Protezione Civile che ha diramato una nuovaperidrogeologico su cinque. Entrando nel dettaglio, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto unpersu Emilia Romagna, Marche, su alcuni settori del Piemonte e Umbria, mentre sui ...

10.15 Altra giornata di Maltempo sulla Penisola. La Protezione Civile ha diramato un' allerta gialla in settori di 10 regioni per rischio temporali e idrogeologico. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, ...

10.15 Altra giornata di Maltempo sulla Penisola. La Protezione Civile ha diramato un' allerta gialla in settori di 10 Regioni per rischio temporali e idrogeologico. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, ...

Nuova fase di Maltempo sull'Italia per la giornata di domani , martedì 7 maggio , complice il passaggio di una nuova perturbazione. Attese piogge e rovesci su alcune zone del Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una nuova ...

Meteo: da Martedì Ciclone all'impatto, Italia nel Maltempo anche nei Prossimi Giorni, le zone più colpite - Meteo: da Martedì Ciclone all'impatto, Italia nel maltempo anche nei Prossimi Giorni, le zone più colpite - E' in arrivo un ennesimo insidioso ciclone che nei prossimi giorni condizionerà negativamente il tempo con il coinvolgimento su tante regioni: torneranno piogge, temporali e ci sarà anche un ...

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 7 maggio: le regioni a rischio - maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 7 maggio: le regioni a rischio - Nuova fase di maltempo sull'Italia per la giornata di domani, martedì 7 maggio, complice il passaggio di una nuova perturbazione ...

Meteo, ennesima ondata di maltempo: tornano pioggia e freddo - Meteo, ennesima ondata di maltempo: tornano pioggia e freddo - Nel bel mezzo della settimana si assisterà ad un brusco “stop” alla primavera ripiombando in giornate del tutto simili a quelle invernali ...