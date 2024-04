Temporali, neve e temperature in picchiata: allerta meteo sulle Marche e maltempo per il 25 Aprile. Ecco dove - Sulle Marche il cielo continua ad essere instabile tanto che la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo fino allo scoccare della mezzanotte del 25 aprile. Ad essere maggiormente colpite ...corriereadriatico

Ancora tanta pioggia e neve a bassa quota - L'Europa alle prese con una discesa di aria artica che porta temperature anche di 10 gradi al di sotto delle medie del periodo con gelate diffuse.agoramagazine

Cade la neve in Italia ad aprile e non è per niente un buon segno - Sta cadendo la neve in Italia, ad aprile: questo fenomeno fuori stagione non è un buon segno, perché si tratta di un "sintomo" del cambiamento clmatico ...tecnologia.libero