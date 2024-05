Accoltella l' ex moglie in strada a Sassoferrato - viene inseguito da un passante fino all' arrivo dei carabinieri Lei è grav - lui è stato arrestato

Sassoferrato - L'ha sorpresa mentre stava per scendere dall'auto e le ha sferrato una serie di coltellate con tutta la rabbia possibile. Sono stati attimi di puro terrore in via Bramante a...

Accoltella ex moglie, arrestato dai carabinieri. Lei è grave - accoltella ex moglie, arrestato dai carabinieri. Lei è grave - (ANSA) - sassoferrato, 06 MAG - Una donna di 50 anni, è stata accoltellata sotto casa a sassoferrato (Ancona), in via Bramante dal marito da cui si stava separando. Erano in auto, quando l'uomo ha ...

