Sassoferrato Ancona - l' ex marito la accoltella in auto | 50enne gravissima

(Di lunedì 6 maggio 2024)), 6 maggio 2024 – Rientra a casa e nello scendere dall’si vede aggredire, coltello in pugno, dalda cui si stava separando e con il quale stava discutendo dentro l’abitacolo prima di essere colpita. Diversi i fendenti che hanno raggiunto il corpo della donna cinquantenne, soccorsa da un passante. E’ accaduto attorno alle 13,15 in via Bramante nel parcheggio del condominio dove vive la donna che è riuscita a chiedere aiuto allertando un passante che avrebbe chiamato i carabinieri che sopraggiunti in pochi istanti hanno fermato poco dopo l’uomo che stava tentando la fuga. La donna, rimasta cosciente durante i soccorsi, è stata soccorsa dall’eliambulanza che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti e le cure ...