Accoltella l'ex moglie in strada a Sassoferrato: lei grida aiuto e un passante ferma l'aggressore. La vittima a Torrette, è grave - accoltella l'ex moglie in strada a sassoferrato: lei grida aiuto e un passante ferma l'aggressore. La vittima a Torrette, è grave - sassoferrato - L'ha sorpresa mentre stava per scendere dall'auto e le ha sferrato una serie di coltellate con tutta la rabbia possibile. Sono stati attimi di puro terrore in via Bramante a ...