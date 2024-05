Accadde oggi - 6 maggio | Giuseppe Furino ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 6 maggio 2024) 6edScrive Claudio Moretti nel volume ‘La Juventus dalla A alla Z’: “E’ passato alla storia come il faticatore bianconero per antonomasia, l’agonista più feroce, l’infangata macchina da rally col motore sempre acceso a caccia del pallone o delle caviglie avversarie”. Era il giocatore preferito di Vladimiro Caminiti. E’ presente anche un suo ricordo nel volume ‘C’era una volta Camin’. Dalla stagione 1982-’83 non fu più ‘intoccabile’, ma il 6’84 il Trap gli diede la possibilità di conquistare l’ottavo scudetto: quarant’anni facalcava per l’ultima volta il terreno di gioco in una partita ufficiale. Nel giorno del ventunesimo tricolore nella storia della Vecchia Signora: il primo di Stefano ...