Oggi 1 maggio | San Giuseppe lavoratore Col suo esempio eleva la dignità del lavoro

Alla vigilia del Primo maggio il governo ha dato via libera al bonus, per il mese di gennaio 2025, di 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, coniuge e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un figlio a carico.

Il mughetto: fiore simbolo del 1° maggio, la Festa del lavoro - Il 1° maggio è la Festa del lavoro, ma è anche il giorno in cui regalare un rametto di mughetto, simbolo di felicità e portafortuna. La tradizione nasce in Francia e si sta via via diffondendo in

Tanti appuntamenti nella Granda in programma per la Festa del lavoro, meteo permettendo - Oggi, mercoledì primo maggio, sono in programma iniziative per tutti: Vinum ad Alba, Mostra Nazionale dell'Artigianato a Saluzzo, castelli aperti, mostre, musei e appuntamenti culturali. A Mondovì da

Movimento Cinque Stelle: «Ancora troppe le morti sul posto di lavoro» - 1 maggio «In questo primo maggio, Il Movimento Cinque Stelle esorta il governo – prosegue la senatrice Guidolin - a prendere sul serio la questione della sicurezza sul lavoro e ad adottare misure

