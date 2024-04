LA BATTISTA EDIZIONE NINO FARINA DI AUTOMOBILI PININFARINA E MAHINDRA RACING SCENDONO NELLE STRADE DI MONACO PER RENDERE OMAGGIO ALL' ICONA DELLE CORSE GIUSEPPE NINO FARINA

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 /PRNewswire/Lo spirito del leggendario pilota, il primo Campione del Mondo di Formula 1, tornadi76 anni dopo la sua vittoria sull'iconico circuito del Principato. Il nipote del fondatore della Carrozzeria Pinin"Pinin", ha ispirato ladiPinin. Questa hyper GT interamente elettrica che porta il suo nome è scesa in pista per un emozionante ritorno prima ...

La Mia Auto: tutte - Si svolge dal 25 al 28 aprile. Starter d'eccezione Riccardo Patrese. Rievocazione storica della corsa che si tenne dal 1947 al 1956. Alfa Romeo, Ferrari e Maserati protagoniste ...

LA BATTISTA EDIZIONE nino farina DI AUTOMOBILI PININfarina E MAHINDRA RACING… - La Battista Edizione nino farina sarà prodotta in soli cinque esemplari unici e rende omaggio all'icona delle corse che nacque a Torino. Ogni vettura celebrerà una delle cinque straordinarie pietre mi ...

Riccardo Patrese compie 70 anni: «Avrei dovuto sostituire Senna, dissi no a Williams: non si sfida il destino» - Patrese: i trionfi con Brabham e Williams, la Ferrari sognata per tre anni: «La tragedia di Ayrton cambiò anche me. Il processo per la morte di Peterson Che delusione Merzario, mi accusò ingiustament ...

