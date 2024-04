Parigi 2024 | Abodi | “Nessuna tregua olimpica | è segno imbarbarimento tempi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Andrea, ministro per lo sport e i giovani, a margine la presentazione dell’evento ‘Vivicittà‘, la manifestazione podistica in contemporanea che si correrà in tutta Italia domenica 14 aprile, ha parlato delle prossime Olimpiadi e della guerra che continuerà a protrarsi anche durante la rassegna estiva: “Purtroppo la guerra non si interrompe per una corsa, non lo fa neanche per le Olimpiadi e le Paralimpiadi; questo testimonia come questiabbiano raggiunto un livello diche non è in grado di riconoscere i valori fino in fondo. Ma noi dobbiamo comunque testimoniare e praticare”. Successivamente, annunciando la sua partecipazione all’evento,sottolinea: “Bisogna praticare e non solo predicare. Chiediamo ogni giorno di lasciare il divano e fare attività sportiva. ...