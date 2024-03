Euro 2032 | Abodi sulla vicenda impianti | “nessuno stadio è scontato | a parte Torino”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) Andrea, il ministro per lo sport e i Giovani, hacipato questa mattina al secondo appuntamento in presenza per l’edizione 2023/24 di Sky Up The Edit, il progetto nato con la finalità di migliorare le competenze digitali dei più giovani. Il principale riferimento è stato al percorso dell’Italia in vista di. “Tutto quello che porterà aglipei sarà utile, non tanto i risultati e le prestazioni anche se sono di conforto e di buon auspicio, ma sarà importante arrivare pronti fisicamente e psicologicamente e con le giuste motivazioni”, sono le prime parole di. L’evento si è tenuto presso il Liceo “Elsa Morante” di Napoli, quartiere Scampia. “Mi sembra che Spalletti abbia le caratteristiche giuste per dare la carica necessaria per difendere il titolo. Cosa che ...