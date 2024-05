81enne morto in un incidente a San Giovanni in Croce tra un’auto e un camion | chiusa la SS 343 Asolana

Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito a un grave Incidente in moto nei pressi di Aosta . L'altro ragazzo, che era alla guida del veicolo, è stato invece portato in ospedale in gravi condizioni.Continua a leggere

Una giornata di dolore ha avvolto la comunità di Saint-Pierre, dove un Tragico incidente in moto ha spezzato la vita di un giovane e lasciato un altro in gravi condizioni. Michael Barailler, un ragazzo di soli 17 anni, ha perso la vita in seguito a ...

