Incidente nella notte nella frazione Guardia Mangano di Acireale Catania - morto un motociclista 31enne

Un uomo di 46 anni è morto a Brindisi nella notte. Vittima di un incidente sul lavoro nello zuccherificio: un macchinario, per cause da dettagliare, gli aveva stritolato un braccio. Vano purtroppo il trasporto al nosocomio. Nel 2015 il padre ...

Roma, incidente su viale Torre Maura: morto un 26enne, ferite due ragazze - Roma, incidente su viale Torre Maura: morto un 26enne, ferite due ragazze - incidente mortale a Roma, dove oggi 6 maggio 2024 un ragazzo di 26 anni è morto. Ferite anche due ragazze, non in pericolo di vita.

Moto contro auto, Maurizio Giugno muore a 18 anni nel Casertano - Moto contro auto, Maurizio Giugno muore a 18 anni nel Casertano - Il giovane, originario di Sant'Angelo di Alife, è morto in un incidente a Pratella: la moto che guidava si è scontrata, per cause in corso di accertamento ...

Incidente a Torre Maura, auto contro un semaforo: un morto e due feriti - incidente a Torre Maura, auto contro un semaforo: un morto e due feriti - Un morto e due ragazze ferite. È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte su viale di Torre Maura. Lo schianto mortale alle 4.30 quando una Citroen C1, condotta da un ...