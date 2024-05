Venezia, 2 maggio 2024 – Prosegue il Maltempo in Veneto e oggi è scattata l’ allerta gialla nella regione per precipitazioni diffuse anche con forti temporali. E dopo un inverno troppo caldo e una primavera che non inizia, un ulteriore Allarme sugli effetti negativi dei cambiamenti climatici arriva ... Continua a leggere>>

Il maltempo che sta imperversano con fenomeni violenti nel Nord Italia, sta mettendo in ginocchio anche il Veneto. In queste ore sono ingenti i Danni provocati in tutta la regione. E c’è stato anche il fenomeno del tornado , che da queste parti non è così frequente.Leggi anche: maltempo , frana ... Continua a leggere>>

maltempo in veneto: tra Padova e Verona si è abbattuto anche un tornado - Piogge intense, vento fortissimo, alberi caduti e allagamenti, il maltempo che ha colpito il veneto ieri, giovedì 3 maggio, è stato così intenso da innescare persino un tornado che si è abbattuto al ... Continua a leggere>>

Meteo sull'altalena, per il bel tempo e il caldo dovremo pazientare fino a metà maggio - L'ultimo mese della primavera inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia. Una circolazione depressionaria si posiziona infatti tra Atlantico ed Europa centro-occidentale interessando a ... Continua a leggere>>

Danni ingenti per il maltempo in veneto. Tra i fenomeni estremi, le spettacolari immagini di un tornado - Il maltempo che sta imperversano con fenomeni violenti nel Nord Italia, sta mettendo in ginocchio anche il veneto. In queste ore sono ingenti i danni provocati in tutta la regione. E c’è stato anche ... Continua a leggere>>