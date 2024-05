Volley Senigallia compie l’impresa e sogna ancora la B

(Di domenica 5 maggio 2024) Dopo lo 0-3 di Ancona, vittoria in casa per 3-1 e poi successo pure nel Golden Set: storica semifinale, ora ci sarà il Gabicce Gradara, 5 Maggio 2024 – Con una splendida prestazione corale, il Banco Marchigiano Subissati a Campo Boariocontro il TeamAncona e approda in semifinale play-off: il sogno serie B, dove nessuna squadra senigalliese è mai stata, continua. Dopo il brutto e meritato 0-3 dell’andata, biva cogliere un successo da tre punti e vincere il Golden Set: così è stato al termine di una battaglia sportiva entusiasmante già dal primo set vinto 25-22 con grande carattere dalle neroazzurre trovatesi sotto anche di 5 punti. Locale anche il secondo parziale,per 25-22 mentre Ancona, società di grande livello, nata dall’unione di ...

