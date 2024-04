Volley Senigallia cerca la serie D maschile

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Gara 3 decisiva per la Security Tape che riceve sabato 6 il Loreto.La squadra femminile Banco Marchigiano Subissati ad Urbino, 4 Aprile 2024 – Si torna a giocare dopo la sosta per la Pasqua e arrivano subito due match importantissimi per le squadre dell’US Pallavolo. Andiamo in ordine cronologico: la prima a scendere in campo sarà il Banco Marchigiano Subissati nella sesta giornata della seconda fase sabato 6 aprile alle 18 a Urbino: neroazzurre prime, c’è da difendere il primato maturato con grande merito fino a questo momento. Poi alle 20.30 match da dentro o fuori per la Security Tapeche alle ore 20.30 ospita alla palestra Leopardi il Loreto nella bella della finale play-off: chi vince sale inD abbandonando la Prima Divisione. Dopo due gare il ...