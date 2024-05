Volley Senigallia senza alternative per continuare a sognare la B

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 2 maggio 2024) Banco Marchigiano Subissati deve vincere in casa a Corinaldo 3-0 e 3-1 e poi conquistare pure il Golden Set, 2 Maggio 2024 – Gara di ritorno dei quarti di finale dei play-off contro ilLab Ancona per la squadra di Roberto Paradisi che deve ribaltare il brutto ko dell’andata, un 3-0 con parziali piuttosto netti al termine di una gara dove le neroazzurre, prime nella stagione regolare, non sono mai davvero state in partita, con un match fallito dal punto di vista mentale. Su questo aspetto l’ambiente ha lavorato in settimana per rilanciare un gruppo che ha disputato una stagione straordinaria e storica, ma ha sbagliato la gara ad Ancona. Gara 2 si gioca a Corinaldo sabato 4 maggio alle ore 21 e servirà anche il sostegno del pubblico neroazzurro per compiere l’impresa. Per accedere alla semifinale, il Banco Marchigiano Subissati deve ...