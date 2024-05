Volley femminile - Conegliano vince la Champions League! Milano ko al tie-brea - bis delle Pantere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024)ha vinto la2024 di, sconfiggendoper 3-2 (25-14; 23-25; 25-19; 19-25; 15-9) nella finale andata in scena ad Antalya. L’Imoco si è imposta nell’attesissimo derby italiano giocato in Turchia e ha così conquistato il massimo trofeo europeo per la seconda volta nella propria storia dopo il sigillo del 2021 contro il VakifBank Istanbul. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno completato la stagione perfetta:, Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, chiudendo la stagione con soltanto due sconfitte all’attivo (contro Novara nella semifinale playoff e Scandicci nella finale tricolore). Lehanno regolato al tie-k la compagine meneghina, ...