LIVE – Conegliano-Milano 3-2 25-14 - 23-2 - 25- -9, 19 -25, 15-9 | finale Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-7 Muroooooooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaaaahr 11-7 Plummeeeeeeeeeeer! Mattatrice del tie break , vincente da zona 4 staccata da rete 10-7 Diagonale vincente di Sylla da zona 4 10-6 Egonu murata a e Castillo in copertura mette fuori il bagher 9-6

La DIRETTA testuale LIVE di Conegliano-Milano , Super Final della Cev Champions League femminile 2023/ 2024 di volley . Le ragazze di Daniele Santarelli tornano in campo pochi giorni dopo essersi laureate nuovamente Campionesse d'Italia per giocarsi l'ennesima finale e sollevare il quarto trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-10 Plummer! Vincente in parallela sulla riga da zona 4 9-10 Diagonale di Plummer da zona 4 8-10 Mano out Egonu da seconda linea 8-9 La pipe di Haak 7-9 Mano out Sylla da zona 4 7-8 Errore al servizio Conegliano 7-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee