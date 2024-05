Volley femminile B1 La Pieralisi Jesi vince e va ai play off - la Clementina passa a Trevi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 5 maggio 2024) Battuta la Nottolini per 3-1 mentre in Umbria le esine vincono 1-3 conche retrocede in B2 VALLESINA, 5 maggio 2024 –ladavanti al proprio pubblico nell’ultima gara stagionale casalinga della regular season e accede ufficialmente aioff ‘promozione’ dalla seconda posizione in classifica generale. Fa punti anche la2020 a. Sabato prossimomultimo turno di stagione regolare.Nell’ultima gara casalinga della stagione regolare laconquista tre punti e conferma il secondo posto in classifica generale che vale l’accesso alla faseoff promozione. Primo set in scioltezza: 25-15. Decisamente più equilibrato il secondo parziale ...