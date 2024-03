Volley femminile B1 La Pieralisi Jesi torna ai tre punti e consolida la seconda posizione in classifica generale

(Di domenica 10 marzo 2024) 0-3 in casa del Valdarnoinsieme fanalino di coda. Ha riposato la Clementina 2020. Sabato prossimo– Trevi, domenica Cavallini – Clementina 2020, 10 marzo 2024 – Lafa bottino pieno a Figline Valdarno eil suo secondo posto in. Inizia bene la formazionena (3-8), difende il vantaggio dai tentativi di rimonta delle padrone di casa (8-9) e, sul 9-10, trova il break che spezza l’equilibrio del set: 9-13. Crescono servizio e muro e ladiventa imprendibile (12-20) e va a chiudere con Moretto dalinea, alla prima palla set. Nel secondo, le fiorentini trovano un buon supporto nella battuta (3-0) ma poi sul 6-3 subiscono un break di 5che ribalta la ...

