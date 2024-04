Volley femminile B1 / Al Palatriccoli il derby Pieralisi Jesi - Clementina 2020

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si gioca domani inizio ore 18. Il sestetto di Sabbatini deve difendere il secondo posto, quello di Paniconi spera ancora di agganciare la terza posizione, 19 aprile 2024 – Il ‘della Vallesina’ disi giocherà domani 20 aprile alle ore 18 al. Una partita tra squadre che hanno mostrato finora in questo campionato di essere degli ottimi collettivi. Il team di casa sarà chiamata a difendere la seconda posizione in chiave play off, quella ospite per restare in corsa per il terzo posto, anch’esso utile per la post season. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.