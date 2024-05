Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2024)DEL 5 MAGGIO 2025 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO REGOLARE IN QUESTO MOMENTO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. PARLIAMO DI SPORT: ALLO STADIO OLIMPICO QUESTA SERA ALLE ORE 20,45 SI DISPUTERA’ LA PARTITA DI CALCIO TRAE JUVENTUS VALEVOLE PER LA 35^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A. COME DI CONSUETO SARA’ ATTIVA NEI PRESSI DELL’IMPANTO SPORTIVO UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO GIA DIVERSE ORE PRIME DELLA PARTITA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: DOMANI SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE CHE COINVOLGERÀ TRA LE ALTRE, LE RETI ATAC ETPL. COINVOLGERA’ INOLTRE LE FERROVIA METRE EVITERBO (VIA CIVITA CASTELLANA). ...