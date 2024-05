Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2024)DEL 5 MAGGIO 2025 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TOR BELLA MONACA E FINOCCHIO PER GLI EVENTI DALLE 20,45, ALL’OLIMPICO, LA TRENTACINQUESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A CON-JUVENTUS. MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NEI PRESSI DELL’IMPANTO SPORTIVO GIA DIVERSE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELLA PARTITA CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PROSEGUE FINO ALLE 21.00 LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE E TRENITALIA IN CHIUSURA, LA FERROVIA METRE DA LUNEDÌ 13 MAGGIO SONO IN ...