Rai Radio2 è la radio ufficiale di Una Nessuna Centomila – In Arena

(Di venerdì 3 maggio 2024) Andrea DeloguROMA – , il doppio appuntamento che il 4 e il 5 maggio a Verona vedrà le grandi voci della musica italiana unite contro la violenza sulle donne e per raccogliere fondi a favore dei centri che sostengono le vittime. Direttamente dal backstage dell’evento, dalle 21, Raitrasmetterà due speciali condotti Andrea Delogu e Carolina Di Domenico che ospiteranno in esclusiva gli artisti appena scesi dal palco, per raccontare le emozioni dei protagonisti accorsi per questo doppio appuntamento di festa ma anche di riflessione e di impegno, e condividere le loro sensazioni. A seguire, mercoledì 8 maggio, in occasione della prima serata di Rai1 di “Una– In” condotta da Amadeus, Andrea Delogu commenterà su Raile performance uniche ...