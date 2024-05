Una donna precipita dall' aerofune e muore | Valtellina - ipotesi-choc | perché è caduta nel vuoto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Tragedia in: unata da un'ed è morta, forse in seguito a un malore mentre stava ultimando il percorso. La vittima di 41 anni è scomparsa a Bema, sulle alpi Orobie, dopo che èa terra all'interno dell'area dell'impianto sportivo dell'della Fly Emotion (foto tratta da un post Instagram di Fly Emotion) Ancora da chiarire del tutto, al momento, la dinamica di quanto è avvenuto all'impianto sportivo che porta i turisti in cerca di ebbrezze mozzafiato, attraverso un impianto a fune in sicurezza,'abitato di Bema all'altro versante della montagna, sospesi nel. I tecnici del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco, allertati dopo mezzogiorno, sono ancora all'opera. Sul luogo dell'incidente ...