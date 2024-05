Valtellina - donna precipita dall’aerofune Fly Emotion e muore sul colpo

(Di domenica 5 maggio 2024) Unadi 41 anni è morta a Bema, sulle alpi Orobie in, dopo che èta nell’area dell’impianto sportivo dell’aerofune della Fly. Ancora da chiarire la dinamica di cosa sia successo. L’impianto, con fune in sicurezza, porta a fare un giro sulla valle del Bitto portando i turisti dall’abitato di Bema all’altro versante della montagna, sospesi nel vuoto. I tecnici del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco, allertati dopo mezzogiorno, sono ancora all’opera. Sul luogo dell’incidente l’elicottero di Areu, il Soccorso Alpino di Morbegno, i Vigili del fuoco e i carabinieri. (foto FlyFb) Leggi anche: Tajani sgrida i turisti bloccati a Socotra: «Scelta imprudente». La tour leader sbotta dallo Yemen: «Ma quale guerra civile, solo una perturbazione» Yemen, ...

