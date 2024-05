Donna precipita da un' aerofune e muore in Valtellina

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 5 maggio 2024) Unadi 41 anni è morta a Bema, sulle alpi Orobie in, dopo che èta nell’area dell’impianto sportivo dell’della Fly Emotion. Ancora da chiarire, al momento, la dinamica di quanto è avvenuto all’impianto sportivo che porta i turisti in cerca di ebbrezze mozzafiato, attraverso un impianto a fune in sicurezza, dall’abitato di Bema all’altro versante della...