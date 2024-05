Udinese-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 - Vincere per l'onore, con le restanti gare con il tricolore cucite sul petto da disputare al meglio, per la classifica, con l'Europa (più o meno nobile) nel mirino e anche per il futuro, discorso che riguarda da vicino in particolare Francesco Calzona, che da qui a fine stagione si giocherà le residue chance di restare in sella: a Udine, campo che quasi un anno esatto fa segnò la vittoria matematica dello scudetto, lunedì 6 maggio alle 20.45 ilandrà a caccia di un successo chiave nel breve e nel lungo termine sotto diversi punti di vista, tra i quali non è da sottovalutare lo strappo da ricucire con la tifoseria. Se queste sono le motivazioni degli azzurri, quelle dei bianconeri rischiano di essere ancora più forti perché di mezzo c'è una permanenza in Serie A da difendere a ogni costo. La missione dei ragazzi allenati da ...