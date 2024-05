(Di giovedì 2 maggio 2024) Il tecnico dell’Fabiosi prepara ad affrontare la sua prima sfida in Serie A contro il. La sfida di campionato di lunedì … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il prossimo impegno del Napoli sarà lunedì sera contro l’Udinese al Bluenergy Stadium. Fabio Cannavaro può sorridere, visto che un friulano ha recupera to dall’infortunio. Dopo il pareggio contro la Roma, il Napoli è proiettato Verso il prossimo impegno di campionato. Gli azzurri sfideranno al ... Continua a leggere>>

Udinese, emergenza in difesa contro il Napoli: le possibili mosse di cannavaro - (ANSA) - UDINE, 02 MAG - Per Fabio cannavaro la prima sfida in serie A al "suo" Napoli sarà all'insegna dell'emergenza ... rumors dicono che il nuovo tecnico dell'Udinese potrebbe anche concedergli ...

udinese-napoli, le probabili scelte di cannavaro - Il tecnico dell'Udinese Fabio cannavaro si prepara ad affrontare la sua prima sfida in Serie A contro il Napoli ...

Torino-Bologna: curiosità e statistiche - Visualizzazioni: 198 Torino–Bologna, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino venerdì 3 maggio, alle ore 20:45. Dopo il successo per 2-0 nel ...

