Udinese-Napoli – Le probabili formazioni

(Di venerdì 3 maggio 2024)di– A chiudere il 35^ turno di Serie A saranno l’e il, squadre in campo al Bluenergy Stadium lunedì sera. In palio tre punti pesanti: i friulani cercheranno di ottenerli per tirarsi fuori dal terzultimo posto, mentre gli Azzurri proveranno a fare lo stesso per non perdere il treno che porta in Europa.: Cannavaro dovrà rinunciare allo squalificato Perez, spazio quindi per Kristensen sulla sinistra. Problemi superati per Ehizibue, che scalpita per una maglia dal 1? minuto sulla destra. A sinistra chance per Kamara, mentre nel mezzo ci saranno Samardzic, Walace e Zarraga (squalificato Payero). Pochi dubbi davanti, dove agirà il tandem Pereyra-Lucca.: Calzona dovrebbe confermare Olivera ...