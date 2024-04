Stoltenberg a Kiev | La vittoria dell’Ucraina è ancora possibile Sono in arrivo nuovi aiuti

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ladicontro la Russia, per quanto la situazione militare sia in una fase molto critica, è. Ne è convinto Jens, segretario generale della Nato, che è stato ricevuto oggi nella capitale ucraina dal presidente Volodymyr Zelensky. La visita improvvisa del numero 1 dell’Alleanza arriva in un momento cruciale del conflitto.attende l’delle armi garantite dagli Stati Uniti con il via libera all’ultimo pacchetto dida 60 miliardi di dollari. Washington, che ha già cominciato a fornire missili Atacms a lungo raggio, in un’ulteriore fornitura da 6 miliardi metterà a disposizioneanche sistemi Patriot.: l’Ucraina può...

Guerra in Ucraina, Mosca: «Conquistato un villaggio nel Donetsk». stoltenberg: «Non è tardi per la vittoria di kiev» - Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 29 aprile. Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che truppe russe hanno conquistato un altro villaggio nella regione orientale ucraina di ...

NATO chief warns Ukraine 'paying the price' for ammo shortages - When NATO allies fail to deliver weapons and ammunition to Ukraine on time, "Ukrainians are paying the price," Secretary General Jens stoltenberg said on Monday in kiev. "The lack of ammunition has ...

Conflitti Ucraina: Zelensky, «Importante che l'invio di armi sia più rapido» - «È importante che la consegna degli aiuti militari sia più rapida. Noi attendiamo sviluppi positivi da parte dei nostri partner. Sappiamo cosa possono offrire i nostri partner. Ma più veloce sarà l'in ...

