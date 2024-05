Tragedia della strada - la comunità si stringe all’assessore Cerbone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ una domenica di lutto nelladi Avella, scossa dallaavvenuta nella giornata di ieri, quando un incidentele ha portato via alla vita una donna di 73 anni. Si trattamadre dell’assessore comunale Santinache era a bordo del’auto insieme alla madre quando il veicolo ha perso il controllo e si è schianatato contro un albero vicino allo svincolo per Taurano. Le due donne stavano viaggiando lungo la Nazionale delle Puglie, al confine tra Monteforte Irpino e Mugnano, per far ritorno a casa. Santina ha subito delle ferite ma la sua vita non sarebbe in pericolo.va in cordoglio del sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, a nome di tutta laper mostrare sostegno per la perdita ...