Il sindaco Masinara | Tragedia immane Un legame forte unisce impianto e comunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Federica Orlandi IlMarcosi è precipitato sul posto non appena ha potuto. La sua polizia locale l’ha avvertito attorno alle 15.30, quando cioè è riuscita ad accertare la gravità di quanto era successo. Un’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi, a Camugnano. Il primo bilancio è di tre morti, cinque feriti e quattro dispersi. "È una centrale storica, sul territorio da 50 anni – dice, che ha proclamato per oggi il lutto cittadino –. Mai a memoria d’uomo c’erano stati incidenti tanto gravi, qui. Nella centrale lavorano decine di persone e, almeno in passato, quasi tutti erano del posto. Ha dato tanto lavoro ai locali, tantissime famiglie di dipendenti abitano qui. C’è unaffettivo tra la centrale e il territorio, insomma". Anche uno dei feriti poi ...