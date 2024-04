Manuel Cavanna morto a 23 anni sul lavoro - tragedia a Montepulciano Il dolore della comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024)(Siena), 19 aprile 2024 – Unache ha sconvolto unaintera. La morte suldi, 23, nella ditta Elle Emme nella frazione di Acquaviva, a. Il giovane, che abitava a Le Chianacce, frazione di Cortona in provincia di Arezzo, stava lavorando come operaio per una ditta esterna. Fatale, in base alle prime ricostruzioni, è stata la caduta di una barra di metallo mentre il giovane stava lavorando su un rimorchio. La trave lo ha colpito al petto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri. Purtroppo però al loro arrivo, non c’era più nulla da fare per il giovane. Incidente sula ...