Traffico Roma del 05-05-2024 ore 15 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati risolto i problemi legati al incidente avvenuto sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite casi di nei Tuscolana ora quindi si tra regolarmente sull’intero anello anche sul resto del territorio Per ora non si rilevano difficoltà per il ... Continua a leggere>>

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione coda per Traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la via Casilina è la via Appia sulla tangenziale est su via Salaria via dei Campi Sportivi per un incidente in direzione dello Stadio Olimpico possibili disagi alla ... Continua a leggere>>