Traffico Roma del 05-05-2024 ore 12 | 30

(Di domenica 5 maggio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione coda perintenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla via Casilina la via Appia sulla tangenziale est file tra via via dei Campi Sportivi di un incidente in direzione dello Stadio Olimpico un altro incidente rallenta la circolazione sulla via Aurelia all’altezza della scuola ufficiali carabinieri in zona Vaticano per la recita della preghiera alla Regina Coeli con Papa Francesco e per la benedizione dei fedeli in piazza San Pietro sono possibili disagi alla circolazione per il reflusso dei fedeli allo stadio Olimpico oggi si gioca aJuventus alle 20:45 dalle 18 discipline alla viabilità intorno allo stadio Olimpico e nei quartieri limitrofi tutti i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana ...