Traffico Roma del 05-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione chiusa la via Nomentana per un incidente all’altezza di Colleverde nelle due direzioniinterdetta a Corso Trieste tra Piazza Trasimeno in piazza Annibaliano per lavori di potatura alberi fino alle 17:30 di questo pomeriggio in zona Vaticano per la recita della preghiera alla Regina Coeli con Papa Francesco e la benedizione Apostolica in piazza San Pietro prevista alle ore 12 sono possibili disagi alla circolazione per l’afflusso è il successivo del flusso dei fedeli ci spostiamo ad Ostia per tutto il giorno chiusa in via delle Repubbliche Marinare 3 Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova Per lo svolgimento di un evento commerciale per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana al è tutto Grazie per l’attenzione ...