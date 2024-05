Traffico Roma del 05-05-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione chiusa la galleria Giovanni XXIII per un incidente in direzione del Foro Italico interdetti di accessi di via della Pineta Sacchetti via Pestalozzi e via di Mario Fani partirà alle ore 9 da via Columbia la gara podistica corri Tor Vergata attraverso via Montpellier via Cracovia via Guido Carli e il di Grotta Portella fino alle ore 12 sono previste chiusure al transito veicolare delle strade interessate dalla gara ci spostiamo a Ostia chiusa per tutta la giornata per una mostra mercato viale delle Repubbliche Marinare 3 Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova è in corso infine uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore dal padre Ferrovie dello Stato e Trenitalia fino alle 21 di questa sera a rischio frecce e Intercity e regionali con cancellazioni e ritardi per i dettagli di questa ed altre ...