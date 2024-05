Tiro con l’arco | azzurri ad Essen per gli Europei - obiettivo Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pochi giorni al via del primo grande appuntamento della stagione all’aperto con glioutdoor dicon, importante rassegna in vista dei Giochi di. Ad, in Germania, dove sabato si svolgerà anche il Congresso World Archery Europe, gliproveranno a qualificarsi per le prossime Olimpiadi diper cui la Nazionale fino a oggi ha conquistato un pass nell’individuale femminile grazie a Chiara Rebagliati ai Giochi2023. Prima della rassegna continentale, il 5 e il 6 maggio, ci sarà infatti il torneo di qualificazione individuale a cui parteciperanno per l’Italia i tre arcieri selezionati per la gara maschile: Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi, i quali partiranno domani ...