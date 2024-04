(Di domenica 7 aprile 2024) È tornata in azione ala banda che negli ultimi mesi ha messo a segno diversi colpi in varie zone della Toscana, facendoe fuggendo con la refurtiva.fra sabato 6 e domenica 7 aprile è stato preso di mira lo sportello Fideuram di viale Castracani. Ilammonterebbe adidi, indaga la Questura.

Lucca, fanno esplodere un bancomat nella notte: bottino da decine di migliaia di euro - È tornata in azione a Lucca la banda che negli ultimi mesi ha messo a segno diversi colpi in varie zone della Toscana, facendo esplodere i bancomat e ...fanpage

Al teatro Giovanni XXIII di San Cassiano a Vico, la compagnia La Combriccola mette in scena ‘Io ni farei un monumento’ - Domenica 7 aprile, alle ore 17, al Teatro Giovanni XXIII di San Cassiano a Vico, la Compagnia La Combriccola metterà in scena ‘Io ni farei un monumento’ commedia in leggero vernacolo lucchese di Marco ...lagazzettadilucca

Francesca Piccinini: «Molestie Ne ho subite. Lasciare il volley mi ha ammorbidita. Le foto nuda Ho guadagnato troppo poco» - Non c’è abituata, Francesca Piccinini. Tre giorni fa è stata eliminata da Pechino Express - lo show di Sky Uno e Now che terminerà il 9 maggio dopo un lungo ...ilmessaggero