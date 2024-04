Fanno esplodere il bancomat E via indisturbati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Ladri “bombaroli“ prendono d’assalto la filiale della Banca Popolare di Lodi di via Mazzini a Orio Litta: nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le 4, hanno messo in atto un piano studiato nei dettagli per far saltare ildell’istituto di credito, a due passi da centro. I malviventi hanno dapprima divelto la porta antipanico con un piede di porco e, una volta all’interno, hanno raggiunto la parte posteriore del. Qui lo hanno in parte saturato con dell’acetilene e poi, con un innesco, hanno atteso la deflagrazione che è stata devastante. L’erogatore di banconote è andato in mille pezzi, con parti metalliche schizzate anche al di là della strada. Il boato ha svegliato i residenti, mentre i malviventi hanno agito in pochi secondi. Sembra abbiano preso un contenitore pieno di banconote, ancora da quantificare, e siano fuggiti – a ...