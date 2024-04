La formazione si fa in azienda Tre giovani già assunti | Siamo al fianco delle scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) BIBBIENA Trecasentinesi trovano lavoro grazie ad un progetto diprofessionale. L’Tuttosicurezza li haa seguito del progetto promosso in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad Italia Spa. Ad entrare insono Gabriele Vignali, Sead Asani, Gabriel Hernandez. Il percorso attivato da Tuttosicurezza in accordo con Randstad prevedeva unaprofessionale gratuita di 94 ore con rilascio di speciali patentini. Dopo la selezione effettuata dall’agenzia Randstad, era stata formata una classe composta da sei persone che hanno partecipato a un percorso formativo teorico e pratico come tecnici installatori. Un tipo di mansione sempre più richiesta, che necessita di competenze e specifiche e che Tuttosicurezza intende formare in modo ...