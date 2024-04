Pioggia di droni-suicidi lanciati dall' Iran su Israele | “Cadranno domattina” Netanyahu | “Siamo pronti” Usa a fianco degli israeliani

(Di sabato 13 aprile 2024) L’ha attaccatoe sulla regione mediorientale cala la paura. Dopo giorni di allarmi da parteStati Uniti che definivano «imminente" un’ azione militare da parte di Teheran in ritorsione al raid che a Damasco ha ucciso un generale dei Pasdaran , nella serata di sabato 13 aprile gli ayatollah hanno lanciato decine dicontro lo Stato ebraico, che nelle ultime ore si è blindato...

Pubblicato il 14 Aprile, 2024 (Adnkronos) – L' Iran attacca Israele con centinaia di droni , lanciati in 3 ondate. Teheran avvia l'offensiva, nell'operazione 'Vera promessa', utilizzando un'arma ben ... (dayitalianews)

Rischio di guerra totale. L’Iran attacca Israele: Pioggia di droni e missili cruise. Netanyahu portato al sicuro - Tensione alle stelle, è la risposta di Teheran per il recente raid al consolato di Damasco. Chiusi gli spazi aerei. Washington muove le portaerei, decollati caccia Usa e francesi. Lo Stato ebraico rea ...quotidiano

La rabbia di Ramallah: “Escalation disastrosa per noi palestinesi” - In Cisgiordania si vivono ore di tensione: “Pagheremo noi la guerra dell’Iran”. Ma adesso non si esclude una nuova Intifada ...repubblica

Biden chiama Netanyahu e lo invita alla calma: «Convoco i leader del G7 per coordinare una risposta diplomatica unitaria» - Il presidente Usa ha seguito la Pioggia di droni caduta su Israele dalla Situation Room: i sistemi di Difesa americani sul campo hanno fermato circa la metà ...repubblica