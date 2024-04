E Romagna | Vises ets | interventi recupero post-alluvione per due scuole del Ravennate

(Di venerdì 5 aprile 2024) Bologna, 5 apr. (Labitalia) -Ets, fondazione di riferimento di Federmanager, ha presentato oggi alla cittadinanza glirealizzati grazie alla campagna di raccolta fondi alla quale hanno partecipato i manager e le manager associati alla Federazione. I progetti, che permetteranno ai bambini deldi tornare a giocare all'asilo, prevedono il rifacimento del tetto dell'asilo Azzaroli di S. Agata sul Santerno e il ripristino delle aree giochi della scuola materna Madonna della Fiducia di Fornace Zarattini, rese più fruibili e sicure per i bimbi. L'evento di presentazione si è svolto presso l'istituto scuola provinciale Edili Cpt di Ravenna, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni. È intervenuto il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario alla ...

