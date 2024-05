Sciopero Rai al via contro la censura | quali programmi rischiano di saltare

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 5 maggio 2024) Dalle 5:30 di lunedì 6 maggio alle 5.30 di martedì 7:00, salvo proroghe, è in programma unodi 24 ore dei giornalisti Rai. Tuttavia, non aderiranno i giornalisti del Giornale Radio Rai, che hanno già scioperato sabato 27 aprilel'accorpamento del Gr Sport con Rai Sport e di Gr Parlamento con Rai Parlamento. Le ragioni di questa protesta sono molteplici e vanno dalle questioni organizzative alle pressioni politiche. Secondo quanto riportato dall'UsigRai in una nota, il sindacato dei giornalisti di Viale Mazzini denuncia «illlo asfissiante sul lavoro giornalistico, con il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo». Inoltre, si lamentano la mancanza di un progetto per l'informazione della Rai nel piano industriale, le carenze di personale in tutte le redazioni, il rifiuto dell'azienda ad una selezione ...