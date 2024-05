Milan - contro il Genoa la Curva Sud annuncia lo sciopero | Nessun tifo!

(Di venerdì 3 maggio 2024) LaSud deisi deldopo il duro comunicatola società di qualche giorno fa, prende ancora posizione e in vista della sfidaillodel. Ecco il comunicato.– LaSud deisi dellodelnella garaile invita tutto il pubblico di San Siro a fare lo stesso: “DomenicailSudo ed AIMC non esporranno striscioni/bandierine/stendardi e si asterranno da qualsiasi forma ...

Una stagione difficile per il Milan volge al termine e la Curva Sud rossonera si fa sentire con un duro Comunicato nei confronti della proprietà . Considerazioni sull’annata che è agli sgoccioli e che “la mediocrità che l’ha contraddistinta per quasi tutta la durata, ha lasciato spazio ad un finale ... Continua a leggere>>

Lui ha risposto con un applauso (ironico) indirizzato verso la Curva Sud, come se la contestazione ...da Mourinho proprio per un atteggiamento ritenuto "non professionale" di una partita contro il ... Continua a leggere>>

Contro la Roma è 0 - 2 per gli ospiti, e per la squadra di Xabi Alonso è anche la quinta volta su ... con Andrich con un 'siluro' da fuori: poi il n.8 degli ospiti andava ad esultare vicino alla curva ... Continua a leggere>>