Milan - la Curva protesta | Contro il Genoa sciopero del tifo

3 maggio 2024 – Niente tifo il Milan: la Curva Sud del Milan annuncia lo sciopero per la partita di domenica alle ore 18. Nel mirino, un'altra volta, la società alla quale si chiedono investimenti ("proseguendo sulla linea intrapresa la scorsa stagione") e un allenatore "che sappia stimolare il gruppo". Il comunicato: "Domenica il Milan affronterà il Genoa a San Siro. Curva Sud ed AIMC non esporranno striscioni/bandiere/stendardi e si asterranno da qualsiasi forma di tifo. Invitiamo tutto il resto del pubblico presente allo stadio ad unirsi a questa forma di protesta che ha come unico obiettivo, quello di incentivare la società a proseguire nella linea d'investimenti

